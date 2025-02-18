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俄烏峰會歐洲團結保障烏克蘭安全 派軍議題仍分歧

2025/2/18 07:49（2/18 08:08 更新）
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歐洲各國領袖17日傍晚在法國總統府艾里賽宮出席俄烏戰爭非正式緊急峰會。（圖取自x.com/vonderleyen）
歐洲各國領袖17日傍晚在法國總統府艾里賽宮出席俄烏戰爭非正式緊急峰會。（圖取自x.com/vonderleyen）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）在美、俄高層就烏克蘭和平進程會晤前夕，歐洲大國領袖受法國總統馬克宏之邀，於巴黎召開緊急峰會，並表示歐洲已準備好為烏克蘭提供安全保障。然而在是否派軍至烏克蘭的問題上，歐洲仍顯分歧。

17日傍晚，在美國川普政府18日與俄羅斯在沙烏地阿拉伯會晤前夕，歐洲各國領袖在馬克宏（Emmanuel Macron）的號召下齊聚總統府艾里賽宮（Elysee），出席俄烏戰爭非正式緊急峰會，以展現團結姿態。

德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥等國領袖，以及歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）全數出席。

據法國總統府表示，在峰會開始之前，馬克宏曾與川普（Donald Trump）通過電話。新聞稿指出，這通電話長達20分鐘，兩國元首之後皆表示，希望能再盡快對話。

峰會結束後，步出會場的呂特指出，「歐洲已準備好且有意願自我強化，發起行動以提供烏克蘭安全保障」。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，「不會有強制的和平」，並強調烏克蘭必須參與談判。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強調，俄羅斯及其「帝國夢」如今威脅整個歐洲。「我非常擔憂快速停火這個想法，這會讓蒲亭（Vladimir Putin）有再次動員並攻擊烏克蘭或另一個歐洲國家的最佳可能性」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則在會議後指出，歐洲意識到與美國的關係已經進入「新的階段」。他說：「所有參與者都意識到跨大西洋關係、北大西洋聯盟，以及我們和美國的情誼，已經進入新的階段。我們都看見了。」他也表示美、歐不應是競爭關係。

在美國催化下，俄烏戰爭進程加速，這是首度歐洲元首鬆口，表示已準備好派遣軍隊到烏克蘭維持和平。然而在派軍問題上，歐洲顯得分歧。

就在峰會前夕，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天說，他已準備好在必要時派軍前往烏克蘭，協助確保英國與歐洲的安全，並指出將在未來數天內會晤川普，讓英國在歐洲和美國密切合作上發揮「獨特作用」。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）今天呼應英國，表示若有必要，不排除派遣維和部隊前往烏克蘭。

另一方面，基輔堅定盟友圖斯克今天表示，波蘭不會派兵至烏克蘭。而西班牙、德國則認為，目前討論派軍「太早」，必須先用外交方式推進，再端看和平是否，以及以何種方式回到烏克蘭。

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馬克宏過去也曾在國內提出派軍烏克蘭的可能性。法國前國務秘書、現任議員波恩（Clement Beaune）今天受訪時表示，「不應該排除」派軍烏克蘭的可能性。他表示歐洲應該「反擊、覺醒」，需要國防自主。

柯斯塔在此前受訪時強調，若川普希望歐洲為自身安全承擔起更多責任，就應該讓歐洲成為建構新安全架構的主要參與者，「新安全架構談判必須理解到俄羅斯是世界威脅，而非只是歐洲威脅的這個事實」。（編輯：田瑞華）1140218

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