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為俄烏戰談判與川蒲會準備 美俄高層官員18日討論恢復雙邊關係
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為俄烏戰談判與川蒲會準備 美俄高層官員18日討論恢復雙邊關係

2025/2/17 20:02（2/17 20:46 更新）
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美國國務卿盧比歐（圖）18日將在沙烏地阿拉伯會晤俄國官員，討論恢復美俄雙邊關係。（路透社）
美國國務卿盧比歐（圖）18日將在沙烏地阿拉伯會晤俄國官員，討論恢復美俄雙邊關係。（路透社）
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）克里姆林宮表示，俄羅斯與美國官員將於18日在沙烏地阿拉伯會晤，討論雙邊關係的「恢復」，並且為俄烏衝突「可能」實現停火以及為美國總統川普和俄國總統蒲亭舉行峰會等預先準備。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「（俄國外長）拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與（總統幕僚）鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）將於今天飛往利雅德（Riyadh），並於明天會晤美方代表，會談的重點主要是致力於恢復全面的俄美關係，也將針對烏克蘭解方展開可能的談判，以及安排俄美總統會晤。」

川普於12日和蒲亭通話後表示，美俄雙方將立即展開談判以終結俄烏戰爭，兩人也針對中東、能源、美元與人工智慧等議題進行磋商。

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將與川普的國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在沙烏地阿拉伯會晤俄國官員。

此外，針對路透社報導俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也將會晤美國代表團，以及被問到是否蒲亭與川普將在本月稍後於沙國舉行面對面會談，培斯科夫都不予置評。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140217

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