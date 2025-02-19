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澤倫斯基遭譏民調剩4% 反批川普活在俄羅斯假資訊世界

2025/2/19 21:33（2/19 21:44 更新）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）美國總統川普宣稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的民調支持率只剩下4%。澤倫斯基今天反擊說，川普是活在俄羅斯的「假資訊世界」。

法新社報導，澤倫斯基今天在基輔告訴媒體：「很不幸地，我們尊敬的美國人民領袖川普（Donald Trump）總統生活在這個假資訊世界裡。」他指控莫斯科當局誤導川普。

川普昨天呼籲烏克蘭舉行總統選舉，他說澤倫斯基的民調支持率已經跌到4%。烏克蘭目前處於戒嚴，依規定不得舉行選舉。

澤倫斯基表示，這個數字「來自俄羅斯」。

根據基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）今天公布一項針對1000名民眾的電話民調顯示，57%受訪者信任澤倫斯基，同時也有37%受訪者不信任澤倫斯基，其餘的受訪者則是尚未決定。

川普是在美國和俄羅斯外交官員在沙烏地阿拉伯舉行會談之後，發表這番評論。這是美俄高層外交官員自莫斯科2022年2月全面入侵基輔以來，首度舉行會談，目的在重建美俄雙方的關係，並尋求結束俄烏戰爭的途徑。

然而，基輔與其歐洲盟友對於被排除在與俄羅斯的談判之外感到憂心。

另外，川普曾說，希望與烏克蘭協商一項協議，讓基輔保證供應用於電子產品的關鍵元素稀土金屬，以換取美國向基輔持續提供軍事與經濟援助。

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澤倫斯基日前則表示，基輔與華府商討中的關鍵礦產協議「尚未準備好」，因為協議內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款。

關於這份礦產協議，澤倫斯基今天說，他若與美國達成任何協議，都不會「出賣」自己的國家。他還指控美國不進行「認真對話」，並稱已準備好做進一步的協商。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140219

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