川普稱美烏將簽署礦產協議 盼終結俄烏戰爭

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，預計烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）很快會與美國簽署礦產協議，作為結束俄羅斯與烏克蘭戰爭努力的一部分。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們將簽署協議，希望能在未來相當短的時間內（完成）。」

澤倫斯基另外表示，烏克蘭和美國團隊正在草擬協議。他今天透過影片演說表示：「我希望…能有公平的結果。」

美烏領袖近日有過激烈的言詞交鋒。川普19日譴責澤倫斯基是「獨裁者」，並警告他必須迅速與近3年前入侵的俄羅斯達成和平協議，否則可能會面臨失掉烏克蘭的風險。

美國立場急劇轉變令歐洲官員心中警鈴大作，憂心基輔當局可能被迫接受對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有利的和平協議。

澤倫斯基曾說，川普被困在「不實資訊的泡泡」裡，隨後又緩和說法，稱他希望美國採取務實主義。

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川普表示，他認為蒲亭和澤倫斯基「必須坐下來談，因為你知道嗎？我們希望阻止數百萬人死去」。

他說：「這就是我想看到停火的原因。我希望達成協議。我認為我們有機會達成協議。我必須確保俄羅斯有意願這麼做。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140222