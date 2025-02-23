美烏礦產協議 傳澤倫斯基還沒準備好簽字

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（中央社基輔22日綜合外電報導）消息人士今天告訴法新社，儘管美國官員與總統川普一再施壓，烏克蘭總統澤倫斯基「尚未準備好」與美簽署礦產協議。另外，川普喊話要把援烏的資金拿回來。

法新社報導，川普上個月宣誓就職以來，顛覆了美國的外交政策，一方面向俄羅斯釋出外交善意，另一方面要求烏克蘭交出稀有礦產，作為他們自前總統拜登政府獲得的戰時援助的回報。

川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）今天表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明白與美國簽署協議「至關重要」，但一名烏克蘭消息人士告訴法新社，基輔需要先取得承諾。

一名知悉內情的消息人士表示：「就目前草案形式來說，總統尚未準備好接受，我們仍在設法進行修改並增加建設性內容。」

川普今天表示，他正設法拿回為支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵所送出的數十億美元。

川普在華盛頓附近的保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference）對與會者表示：「我正在嘗試要回這筆錢，或者確保它能夠獲得保障。」

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「我們提供這麼多資金，我希望他們能給我們一些回報。我們要求的是稀土和石油，任何我們能拿到的東西。」

「我們會拿回我們的錢，因為這根本不公平。我們等著看吧，但我認為我們即將達成協議，最好是快了，因為這情況實在太糟糕了。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140223