路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議 稱可能停供星鏈

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）路透社引述3名知情人士說法報導，美國談判團隊施壓烏克蘭，盼取得烏克蘭的關鍵礦物，並提到可能讓烏克蘭無法使用科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」衛星網路系統。

消息人士說，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）初步提議後，美烏官員談到馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）持續提供星鏈（Starlink）讓烏克蘭使用的問題。

星鏈為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭及其軍方提供了重要的網路連線。

一名聽過會談簡報的消息人士透露，美國的烏克蘭議題特使凱洛格（Keith Kellogg）昨天與澤倫斯基會談時再次提到這個問題。

消息人士說，烏克蘭在會談中被告知，若不達成關鍵礦物協議，星鏈服務很快就會關閉。

這名因談論閉門談判內容而不願具名的消息人士說：「烏克蘭要靠星鏈運作。他們認為這是他們的指路明燈。若失去星鏈…會是很沉重的打擊。」

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美國總統川普政府要求烏克蘭給予價值5000億美元（約新台幣16.4兆元）的礦產資源，以償還美國提供的戰時援助；但澤倫斯基拒絕，稱美國未提供具體的安全保證。

澤倫斯基今天說，美烏團隊正致力達成協議；川普也說，預計很快會簽署協議。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140222