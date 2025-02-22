川普承認俄羅斯發動攻擊 稱澤倫斯基沒籌碼、有無參與談判不重要

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基間的緊張本週檯面化。川普今天繼續批評對方3年來對化解衝突毫無貢獻，還說澤倫斯基沒有籌碼，有沒有他參與相關談判根本不重要。

美俄雙方官員2月18日繞過烏克蘭在沙烏地雙邊會談。川普當天會後稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，暗示烏克蘭也須對戰爭負責。澤倫斯基反批川普「活在假訊息世界」後，川普回轟對方「是個未經選舉的獨裁者」，雙方關係急降。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在與俄方的會後表示，初步談判的內容包括決定恢復美國駐俄使館人員配置，以及俄國能從俄烏停戰獲得哪些潛在經濟利益等。

綜合美國「國家廣播公司」新聞網（NBC News）與路透社報導，川普今天在福斯新聞的談話節目告訴主持人基爾米德（Brian Kilmeade）：「老實告訴你吧，我覺得澤倫斯基有沒有與會不是很重要。」

「這幾年來我一直看著這人（澤倫斯基），看著他的城市被毀、人民被殺、士兵被消滅，這我都看好幾年了，也一直看他毫無籌碼地談判。他一點籌碼都沒有，讓人看到都煩了，我是受夠了。」

川普還說：「他已經參加各項會議3年了，一事無成。老實跟你說，我不覺得他出席會議與否有多重要。他已經搞3年了，卻讓談判變得異常困難。但看看他的國家，早已殘破不堪了。」

基爾米德則不斷想逼川普說出誰是俄烏戰爭的始作俑者，「但總統先生，難道你不覺得是蒲亭為拿回他無權取得的土地而無端發動侵略嗎？你不覺得基本上就是這麼回事嗎」。

川普此時終於承認俄國發動攻擊，稱「俄國是攻擊了，但他們（拜登與澤倫斯基）本不該讓俄國發動攻擊」依然沒有正面回答問題，然後轉移焦點稱「他們（俄烏雙方）現在之所以想談判全因為有我，若我不跳下來，他們彼此根本不會談，然後俄國就繼續打，繼續在烏克蘭馳騁」。

影片來源：Fox News

今天稍晚，川普在白宮與州長們見面時還說，他與俄國總統蒲亭談得非常好，「但我跟烏克蘭就沒法這樣談」。

美國Axios新聞網指出，早在2019年川普就與澤倫斯基結下樑子。當時川普第一任因想拿美國軍援當籌碼，換取澤倫斯基調查拜登兒子在烏克蘭的天然氣公司擔任掛名職務一事未果，川普後來因而遭國會彈劾。

Axios稱有6名川普政府官員告訴他們，過去9天澤倫斯基5件事惹毛川普、副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），整個看下來澤倫斯基在爭取川普相挺時「全然不懂交易門道」。

這5件事除2月18、19日澤倫斯基為美俄在沙烏地會談繞開基輔而與川普槓上外，另3件分別為：2月12日美國財長貝森特（Scott Bessent）帶一份讓美國取得烏克蘭礦產以換取美方實質保護的協議，到基輔讓澤倫斯基簽署未果。川普事後告訴媒體，澤倫斯基表現「無禮」，還因睡覺而延後接見貝森特。

2月14日在慕尼黑安全會議（MSC）時，范斯與盧比歐跟澤倫斯基會面，盼他批准礦產協議，然而澤倫斯基卻說他無權不經國會就片面批准，讓范斯與盧比歐傻眼；2月15日澤倫斯基在慕安會公開拒絕礦產協議，還跟媒體說「不符烏克蘭主權利益」，跟他前一天在X貼文所展現出的積極態度迥異，美方有被耍的感覺。

Axios指出現在白宮眼裡，澤倫斯基無疑是被拜登政府無條件支持、北約各國齊聲相挺及各種正面新聞報導所「慣壞」，變得「膨風」。

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白宮一名知情官員說：「澤連斯基是個犯了資淺戲劇表演典型錯誤的演員。他開始以為他真就是在銀幕上所扮角色。誠然，他是很勇敢並對抗俄羅斯，但要不是我們花費這麼多錢（援助他），他早成塚中枯骨了。現在他該退出舞台，別再上竄下跳了。」

另一參與相關談判的美方官員說「是我們（西方）製造出澤倫斯基這頭怪獸，然後一些不出兵且被川普嚇傻的歐洲人還不斷給他出餿主意」另一名高層更直言，澤倫斯基一週內先是惹毛川普的財長、國務卿、副總統，後來還直接槓上川普本人，「他難道不知後果嗎」。（譯者：陳亦偉）1140222