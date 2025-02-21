與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭準備好迅速且堅持不懈地努力與美國達成一項強而有力又有用的投資與安全協議。

澤倫斯基今天與美國總統川普（Donald Trump）任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面，但原定舉行的會後記者會在最後一刻取消。

自烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，川普一直批評美國向基輔提供軍援。今年重掌白宮的他在本月表示，作為維持華府支持的條件，他希望達成從烏國獲取稀土的協議。

路透社報導，澤倫斯基今天與凱洛格會面後，在社群網站X寫道，他與凱洛格進行了「良好的討論」，兩人聚焦在俄烏戰場局勢、烏克蘭尋求的安全保障及送回戰俘。

他寫道：「對我們及整個自由世界來說，感受到美國的力量很重要。」

美國與俄羅斯已就結束俄烏3年戰爭一事展開會談，但烏克蘭並未受邀參加，而澤倫斯基近日還跟川普互嗆。

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澤倫斯基今天則寫道：「我們必須且能夠確保和平穩固又持久，這樣俄羅斯永遠無法捲土重來。」

「烏克蘭準備好與美國總統達成一項強而有力且有效的投資及安全協議。我們已提出最快、最有用的方式來達成結果。我方團隊準備好全天候工作。」（譯者：楊昭彥）1140221