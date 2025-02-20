英相施凱爾：烏克蘭暫停選舉合理 一如英國二戰期間

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）英國首相施凱爾今天晚間與烏克蘭總統澤倫斯基通話，提到烏克蘭在戰爭期間暫停選舉是合理之舉，一如英國在第二次世界大戰（1939至1945年）期間。

英國首相府一名發言人表示，施凱爾（Keir Starmer）表達對烏克蘭「民選領導人」澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的支持，並重申支持美國尋求足以嚇阻俄羅斯未來不再發動任何侵略的持久和平。

美國總統川普（Donald Trump）今天稱澤倫斯基是不舉行選舉的「獨裁者」，並揚言澤倫斯基最好得加快腳步，否則會丟掉整個國家。

相關發言引發更多疑慮，川普對烏克蘭戰爭及烏俄關係的說法與莫斯科當局歷來說詞有諸多相近，烏克蘭恐遭逼迫接受對侵略方俄羅斯有利的「止戰」條件。

川普今天並批評作為被侵略方、在2022年2月戰爭全面爆發前，曾數次尋求與莫斯科當局溝通遭拒的烏克蘭根本不該「開始」這場戰爭，且烏方原本可與俄方達成交易。

儘管川普稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尋求和平、期望終止野蠻殺戮，蒲亭至今未曾喊停對烏侵略。

俄羅斯官方已數次表示，直到達成所有目標，不會停止對烏克蘭的軍事行動。俄方相關目標包括解除烏克蘭武裝、基輔政權更替，以及全面兼併俄軍目前僅部分占領的烏克蘭東、南部4個州。根據西方情資，蒲亭依然有野心要控制整個烏克蘭。

另一方面，儘管美方已表態支持讓歐洲承擔向烏克蘭提供安全保證的主要責任，包括向烏克蘭派兵協助穩定局勢，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日已表明，俄方拒絕有任何北大西洋公約組織（NATO）國家參與的任何形式對烏軍事部署。

烏克蘭總統任期一任5年，澤倫斯基2019年5月就任。烏克蘭原應於2024年春季舉行總統大選，但2022年2月遭俄羅斯全面侵略後，烏克蘭實施戒嚴，依法不得舉行選舉。

莫斯科當局屢以烏克蘭未舉行選舉為由，質疑澤倫斯基總統身分的正當性及代表烏克蘭與各方談判的代表性。然而，蒲亭掌權已25年，期間僅曾短暫卸下總統職務、轉任總理，且未來不排除在有生之年將持續擔任俄羅斯總統。

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經數次修法後，俄羅斯總統目前任期一任6年。根據2020年的最近一次相關修憲，蒲亭以及曾在2008至2012年短暫接替他擔任總統的現任國安會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev），兩人在2024年俄羅斯舉行適用新法的總統大選以前歷次總統任期皆一律「歸零」。

也就是說，儘管蒲亭自2000年迄今已5度擔任總統，期間曾兩度各連任一次，中途僅穿插麥維德夫一人，由於新法將他在2024年以前的任期全數「歸零」，在2024年贏得大選、重新起算任期後，蒲亭在2030年仍可再度競選總統，依法連任。屆時若勝選，這將是蒲亭自2012年起連續第4次、也是自2000年起第6次擔任總統。（編輯：張芷瑄）1140220