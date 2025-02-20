川普澤倫斯基互轟 英法領袖將訪美斡旋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天批美國總統川普活在俄羅斯的「假訊息世界」，川普則回嗆澤倫斯基是「獨裁者」，兩人關係迅速惡化。英法兩國領袖下週將會晤川普商討俄烏局勢。

路透社報導，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）下週將訪問華府。

瓦爾茲在福斯新聞（Fox News）訪問中被問及俄羅斯與烏克蘭能否達成和平協議時表示：「我們正與各方進行協調，接下來我們將派出技術團隊開始討論更多細節。」

川普今天痛批澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「獨裁者」，並警告他必須迅速採取行動以達成和平，否則將有可能失去國家。此言加深兩位領導人之間的齟齬，讓歐洲官員感到不安。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）對此回應表示，沒有人能夠迫使他的國家屈服。

川普昨天宣稱烏克蘭「不該挑起戰爭」後，澤倫斯基反駁說這是在轉述俄羅斯的假訊息。這場戰爭始於3年前俄羅斯全面入侵烏克蘭。

歐洲官員對川普政府最近在烏克蘭議題上的舉動感到震驚且無所適從。

在馬克宏稍早緊急安排的第2次歐洲領袖會議上，與會領袖再次呼籲立即採取行動以支持烏克蘭，並加強歐洲的防禦能力，但具體決策卻寥寥無幾。

在川普最新一波攻擊後，澤倫斯基與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、馬克宏和施凱爾討論了和平解決方案的途徑，包括安全保障的重要性。

施凱爾辦公室今天表示，施凱爾表達對澤倫斯基作為烏克蘭民選領袖的支持，並表示在戰爭期間暫停選舉「完全合理」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也說，澤倫斯基「是經過合法選舉當選上任」。杜雅里克被問到誰發起戰爭時回說是俄羅斯入侵了烏克蘭。

透過 Google News 追蹤中央社

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，川普稱澤倫斯基為獨裁者是「錯誤且危險」。

川普自家共和黨內部分國會議員表示，他們不同意川普稱澤倫斯基是獨裁者的說法，也不認同烏克蘭應為俄羅斯入侵負責。但他們並未直接批評川普，長期支持烏克蘭的參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，川普需要「空間」來促成和平協議。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140220