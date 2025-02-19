澤倫斯基：俄國無人機夜襲敖德薩 16萬人零度以下寒冬無暖氣可用
2025/2/19 18:58（2/19 19:09 更新）
（中央社基輔／敖德薩19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜間襲擊南部敖德薩巿，在氣溫攝氏零度以下的寒冬中造成至少16萬居民無暖氣可用。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「至少16萬敖德薩（Odesa）居民現在沒有暖氣及電力可用。13間學校、一間幼稚園和數間醫院也因而停電或無法供暖。」
路透社報導，俄羅斯對敖德薩連續發射無人機，打擊能源基礎設施。
這波無人機攻勢造成4人受傷，引發廣泛停電，導致約500棟公寓大樓供暖無以為繼。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
黑海港口敖德薩目前氣溫約為攝氏零下6度。
烏克蘭軍方表示，俄羅斯夜間發射167架無人機攻擊敖德薩州和其他州。軍方指出，空軍部隊和移動無人機搜尋組一共擊落106架。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140219
延伸閱讀美俄外交首長利雅德會面重點整理 協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿美俄關係融冰 川普顛覆華府俄羅斯政策 掀地緣政治變局澤倫斯基訪問沙烏地延至3/10 批美俄會談未邀烏克蘭川普2月可能會蒲亭 討論終結俄烏戰爭彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕
- 澤倫斯基：俄國無人機夜襲敖德薩 16萬人零度以下寒冬無暖氣可用2025/02/19 18:58
- 2025/02/17 20:40
- 2025/02/12 09:05
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
烏克蘭軍方：俄國出動147架無人機夜襲烏國