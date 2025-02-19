川普2月可能會蒲亭 討論終結俄烏戰爭

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（中央社佛州棕櫚灘18日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他可能本月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，在沙烏地阿拉伯就結束俄烏戰爭進行會談，對未邀請烏克蘭一事不以為意。

路透社報導，川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會，被問及是否仍預計在本月底前與蒲亭會面時說：「很有可能。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在利雅德（Riyadh）對記者簡報會談情況時表示，雙方未確定川普與蒲亭就烏克蘭問題會晤的具體日期。

這是美國代表團稍早在利雅德與俄羅斯就烏克蘭問題進行會談，並建立工作對話以來，川普首次發表公開講話。

他對烏克蘭未受邀出席會議的擔憂不以為意，並表示烏克蘭3年前原本可以與俄羅斯達成協議避免莫斯科入侵。

川普說：「今天我聽到他們說，『哦，我們沒被邀請』，然而你們已經在那裡3年了，應該早就結束這一切…根本就不該開始這場戰爭。你們本來可以達成協議。」

前總統拜登的白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）在社群媒體上表示，戰爭是由俄羅斯發動的。

他說：「聽起來川普完全上當，信了蒲亭的宣傳。這是不需要提醒的事：蒲亭透過無端入侵烏克蘭發動這場戰爭，他的部隊對烏克蘭人民犯下戰爭罪行。俄羅斯才是這場戰爭持續進行的罪魁禍首。」

川普批評拜登處理烏克蘭問題的方式。拜登一直致力確保烏克蘭獲有足夠武器以抵抗俄羅斯入侵。

川普說：「我認為我有能力結束這場戰爭。」

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川普還說，烏克蘭應該舉行選舉。他說：「這不關俄羅斯的事，這是我及其他許多國家的提議。」

川普表示，如果歐洲國家希望派遣維和部隊到烏克蘭，他不會反對。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140219