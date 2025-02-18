克宮：若有必要蒲亭願意與澤倫斯基談判

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，「若有必要」，俄羅斯總統蒲亭願意與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談。不過，克宮也針對澤倫斯基身為烏克蘭總統的合法性重申其質疑。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「蒲亭（Vladimir Putin）自己說過，若有必要，他願意和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談判，但是考量到澤倫斯基總統身分合法性可能受到質疑的事實，相關協議的法律基礎有必要予以討論。」

克宮今天同時表示，烏克蘭擁有加入歐洲聯盟（EU）的「主權權利」，但克宮反對基輔加入北大西洋公約組織（NATO）。克宮強調，若未處理更廣泛歐洲安全問題，烏克蘭問題「不可能」有永久解決之道。

培斯科夫說：「關於烏克蘭加入歐洲聯盟一事，那屬於任何國家的主權權利。不過在安全議題和軍事聯盟方面，那全然不同；眾所周知，我們對此有不同作為。」

他告訴記者：「若沒有針對歐陸安全問題進行全面性考量，就不可能有持久而且長期可行的解決之道。」

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美國、俄羅斯高階官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德展開自從俄羅斯侵略烏克蘭以來首度會商。

根據路透社，培斯科夫表示，俄、美還沒有針對蒲亭和川普見面的日期達成理解，將會透過在利雅德進行的會談來確認。他指出，由於會談才剛開始，現階段不可能對會談作出任何評估。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140218