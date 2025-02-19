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澤倫斯基訪問沙烏地延至3/10 批美俄會談未邀烏克蘭

2025/2/19 03:53
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（中央社安卡拉/基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基將原訂明天造訪沙烏地阿拉伯的行程延至3月10日，並痛批美國與俄羅斯在沙烏地首都利雅德（Riyadh）舉行會談，但未邀烏克蘭參加。

美國國務院宣布，國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在利雅德就烏克蘭問題舉行首場會談後，同意「各自任命高層級團隊，開始努力尋覓能以持久、永續且各方均能接受的方式，盡快終止烏克蘭衝突的途徑」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天造訪土耳其，會晤該國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）並與他舉行會談。澤倫斯基在一場記者會中抨擊美俄會談，並表示他已決定將原訂明天正式訪問沙烏地的行程，延後至3月10日，因為他不希望遇到「任何巧合」。

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澤倫斯基表示，攸關俄烏終戰的磋商不能背著烏克蘭進行，且烏克蘭並未受邀參加美俄會談。

澤倫斯基告訴記者：「我們不想要任何人背著我們決定任何事…事關如何終止烏克蘭戰爭，不能在烏克蘭缺席的情況下做出決定。」（譯者：洪啓原）1140219

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