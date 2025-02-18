范德賴恩會見美國俄烏問題特使 強調歐盟角色關鍵

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天告訴美國俄烏問題特使凱洛格，歐洲盼與華府合作致力於烏克蘭的和平，並打算加強對基輔的軍援。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤凱洛格（Keith Kellogg）後在X平台發文說：「在財務和軍事方面，歐洲提供的援助超過任何其他各方，並且我們將增加（援助）。我們盼與美國合作，致力於烏克蘭實現正義和持久的和平。」

據報導，由於美國與俄羅斯高層官員在沙烏地阿拉伯展開會談，以化解華府與莫斯科的緊張關係，歐洲正亟欲發聲不被漠視。

歐洲國家擔憂，川普可能同意一項協議，可使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱勝利，並致使歐洲得面對更膽大妄為的俄羅斯。

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一份聲明指出，范德賴恩會晤凱洛格時，「強調歐盟在確保烏克蘭財政穩定與國防安全方面的關鍵角色」。

根據這份聲明，范德賴恩表示，歐盟「總共投入1350億歐元（約新台幣4兆6220億元）－超過任何其他盟友，這當中包括軍事援助520億歐元，與美國援助的規模相當」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140218