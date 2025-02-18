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美俄首場會談後 雙方將任命團隊磋商終止俄烏戰爭

2025/2/18 22:11（2/18 22:31 更新）
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美國國務卿盧比歐（左前2）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右前）18日出席美俄首場會談。（路透社）
美國國務卿盧比歐（左前2）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右前）18日出席美俄首場會談。（路透社）
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（中央社利雅德18日綜合外電報導）美國國務院宣布，國務卿盧比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德就烏克蘭問題舉行首場會談後，兩人決定任命團隊就終止俄烏戰爭進行磋商。

法新社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐（Marco Rubio）與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同意「各自任命高層級團隊，開始努力尋覓能以持久、永續且各方均能接受的方式，盡快終止烏克蘭衝突的途徑」。

同樣與會的美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）指出，終止俄烏戰爭的談判將聚焦於領土及安全保證。

盧比歐在會後接受美聯社訪問時談到，美俄雙方都同意恢復各自駐華府及駐莫斯科的使館人員配置，以支持烏克蘭和平談判、雙邊關係及更廣泛的合作。

美俄過去幾年來互相驅逐大批外交人員，盧比歐指此舉減損兩國外交機構的運作能力。

盧比歐說：「我們將需要活躍且能正常運作的外交機構，以維持這些（對話及合作）管道。」

路透社報導，美俄高階官員今天在利雅德（Riyadh）舉行4個多小時的會談，這是雙方首次就結束俄烏戰爭進行磋商。而基輔當局及其歐洲盟友從旁焦急關注之際，莫斯科提出新的重大要求。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述俄方談判代表鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說，會談順利進行，且雙方討論了安排美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面的條件。

鄂夏柯夫表示，川蒲會不太可能在下週舉行。但川普上任不到一個月，且與蒲亭通話僅6天後美俄便在利雅德召開會談，凸顯美國致力迅速終結俄烏衝突。

儘管美俄正在安排川蒲會，俄羅斯仍提出更強硬要求。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在莫斯科告訴記者，光是北大西洋公約組織（NATO）拒絕烏克蘭入會是「不夠的」。

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她指出，北約必須進一步推翻其在2008年布加勒斯特（Bucharest）北約峰會的承諾，即烏克蘭未來將加入北約，不過無確切時間。

沙卡洛娃談到，如果北約不這麼做，「這項問題將繼續毒害歐洲大陸的氛圍」。北約國家和美國皆未立即回應此事。（譯者：洪培英）1140218

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