美俄會談烏克蘭未受邀 澤倫斯基探聽二手消息

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（中央社利雅德18日綜合外電報導）美國與俄羅斯官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議討論烏克蘭的未來，烏克蘭未受邀與會，烏克蘭總統澤倫斯基只能四處奔波打聽攸關國家生存的二手消息。

彭博（Bloomberg News）報導，在土耳其尋求國際支持的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天將前往利雅德，希望能從沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）那聽到關於美俄會談的消息。

澤倫斯基說：「我將問他對此了解多少。只是好奇。」

經過約4小時的會議後，美俄同意舉行更多會談，但尚未敲定美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之間的高峰會日期。

澤倫斯基淪落到必須詢問中間人，才能得知可能影響其國家生存的會談消息，這凸顯自上週川普與蒲亭通話以來，美國外交政策出現了劇烈轉變。

澤倫斯基認為，在與俄羅斯談判之前，美國、烏克蘭與歐洲應該達成一致立場。在與試圖讓歐洲坐上談判桌的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話後，澤倫斯基說他們「有共同的願景」，認為有必要確保為烏克蘭提供強有力的安全保障。

他說，其他事情，例如脆弱的停火，將是「俄羅斯對烏克蘭或其他歐洲國家發起新戰爭的前奏」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普今天表示，烏克蘭應為俄羅斯3年前全面入侵負責，認為基輔當局本可達成協議以避免衝突。

川普提到烏克蘭時連帶批評澤倫斯基，他說：「你根本就不應該先挑起。」

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川普在美國佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）向媒體表示：「我認為我有權力結束這場戰爭，我認為事情進行得很順利。但今天我聽到有人說『喔，我們沒有被邀請』。哎，你們那樣3年了。你們根本就不應該先挑起。你們本可達成協議。」

川普接著說：「我本來可為烏克蘭達成協議，讓他們獲得幾乎所有土地、一切東西、幾乎所有土地，這樣就沒有人被殺害，沒有城市被摧毀，沒有穹頂建築被擊垮。但他們選擇不這麼做。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140219