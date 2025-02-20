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蒲亭讚揚俄美談判成果 聲稱烏克蘭不會被排除在外

2025/2/20 04:41
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天讚揚俄美在沙烏地阿拉伯會談的成果，並且聲稱這場終戰談判不會將烏克蘭排除在外。

路透社報導，俄美官員昨天在沙烏地首都利雅德舉行會談。蒲亭談及這場會談時表示：「如果不提高俄美之間的信任程度，就不可能解決許多問題，包括烏克蘭危機。這次會面的目標正是增加俄美間信任。」

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烏克蘭及歐洲政府並未受邀參與這場會談，這加劇了他們的憂慮，擔心俄美可能達成無視他們切身利益的協議。

但蒲亭指稱，俄羅斯從未拒絕與歐洲或烏克蘭當局談判，是他們拒絕與俄國當局對話。他還聲稱：「沒有人將烏克蘭排除在外。」（譯者：陳正健）1140220

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