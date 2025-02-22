俄羅斯副外長：美俄代表計劃未來兩週內再次會談

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，俄羅斯與美國的代表計劃未來兩週內進行第2次會談。

路透社報導，美俄兩國官員18日就結束烏克蘭持續近3年的戰爭舉行首次會談，目的是恢復美俄關係並為結束俄烏戰爭做準備。

雷雅布可夫接受俄羅斯新聞社訪問時表示，會晤將於第三國舉行，具體地點正商議中，但他沒有透露俄美雙方將派哪些人出席會議。

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雷雅布可夫還說，俄美雙方「原則上同意」舉行磋商，以解決「所有造成麻煩的事物」。

克里姆林宮本週曾指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）有可能在2月舉行面對面會談；兩位領袖也都表示希望會面。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140222