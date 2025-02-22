美歐不同調 俄烏戰爭3週年各提聯合國決議草案

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）俄烏戰爭將在24日屆滿3週年，美國今天提出相關聯合國決議草案，顯示華府與烏克蘭和歐洲盟邦不同調，歐洲方面預計24日將他們的版本交付聯合國大會表決。

綜合路透社和法新社報導，美國總統川普近日展開斡旋行動，以期終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭。然而他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發口水戰，引發歐洲盟邦擔憂基輔當局和歐洲可能被排除在和平談判之外。

根據路透社所見的美方草案，內容僅短短3段，哀悼在「俄烏衝突」期間的人員傷亡，並重申「聯合國宗旨是維持國際和平及安全並和平解決爭端」，還寫道「懇請迅速結束衝突，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯實現持久和平」。

路透社稱俄方已提出修正案更改修辭，內容為「懇請迅速結束衝突，包括解決根本原因，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯實現持久和平」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）形容美方起草是「明智之舉」。另一名不具名俄羅斯外交官員說，如果俄方的修正案在聯合國大會（General Assembly）通過，俄方將對美方的決議案投贊成票。

涅班濟亞表示，在美方起草的版本於擁有193個會員國的聯大傳閱之前，美方已先知會他。

聯大預定24日集會，將表決烏克蘭和歐洲聯盟起草的版本，內文要求緩和局勢、儘早停止敵對行動，並根據聯合國憲章及國際法和平解決。

多名外交官員說，歐盟各國駐聯合國大使將在今天稍後商討美方的舉動。

聯大決議不具約束力，但具政治影響力，反映全球對這場戰爭的看法。各國在聯大均無否決權。

根據路透社所見的烏克蘭與歐盟草案版本，內文「重申迫切需要在今年終結戰爭，並加倍外交努力以降低局勢進一步升溫的風險，實現烏克蘭全面、公正且持久的和平」。

這個版本的措辭與聯大先前的行動相比似乎力度略為減弱，批評俄羅斯時也較不直接，僅簡單提到「這場侵略」，有別於俄烏戰爭爆發後不久通過的決議「以最強烈措辭」譴責「俄羅斯聯邦侵略」。

烏克蘭與歐盟版本強調必須落實先前的聯合國決議，要求俄羅斯從國際公認的烏克蘭領土撤軍，並堅持要俄羅斯停止敵對行動。

聯大在俄烏戰爭爆發第1年通過6項決議，譴責俄羅斯並要求俄方撤離所有軍隊。2022年10月的決議譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區，獲得143個國家投贊成票，贏得最大支持。

法新社指出，美方版本未提到烏克蘭領土完整，也沒點出俄羅斯是這場戰爭的根源。

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「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowan）說，美方簡略的版本沒有譴責俄羅斯侵略，也沒有明確提及烏克蘭領土完整，「看起來像是對基輔當局的背叛和對歐盟的攻擊，也表現出對國際法核心原則的蔑視」。

高文還說：「我認為連許多支持儘早結束戰爭的國家也會擔心美國忽視聯合國憲章核心內容。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140222