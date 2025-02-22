盧比歐：澤倫斯基在礦產協議反覆 惹惱我們

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐透露，烏克蘭總統澤倫斯基在礦產協議上出爾反爾，感覺是在耍美方，這點讓他們惱火。

美俄雙方官員2月18日繞過烏克蘭在沙烏地雙邊會談，令澤倫斯基不快。當天會後川普稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，暗示烏克蘭也須對戰爭負責。澤倫斯基反批川普「活在假訊息世界」，川普又回轟對方「是個未經選舉的獨裁者」，雙方關係急降。

在一段接受加拿大裔美國資深媒體人赫瑞吉（Catherine Herridge）的訪問片段裡，盧比歐表示他認為川普對澤倫斯基的不滿並非無據，「首先，之前拜登也對澤倫斯基不滿，人們不應忘記這點」。

盧比歐說，先前一些新聞報導提及拜登總統任內曾在電話中大罵澤倫斯基，「因為澤倫斯基非但沒說謝謝你們幫助，反而常發消息抱怨我們沒做到什麼，或是他們沒得到什麼」並說澤倫斯基近日惹到他與副總統范斯（JD Vance）等一干美方要員。

盧比歐說：「坦白講，我個人也非常不高興，因為我們曾和澤倫斯基進行談話，副總統（范斯）和我及一些人。」

「我們討論到關於礦業權問題，並向烏方解釋，美方希望和你們成立合資企業，不是因為我們想從你的國家奪取什麼，而是因為我們認為這實際上是種安全保障。如果我們在重要經濟事業中與你們成為夥伴，我們就能回收一部分先前援烏的納稅人資金，這筆錢將近2000億美元，且烏克蘭安全也會成為美方切身利益。」

然而盧比歐表示，澤倫斯基先是告訴他們烏方想達成交易，只是這需經過立法程序並獲國會批准，「但兩天後我卻看到澤倫斯基放話稱拒絕這項交易，表示他不可能同意」。

「但這完全不是雙方開會時講到的事，所以你就會開始對某些人感到不滿，我們可是在試圖幫助這些人耶。」

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盧比歐表示，他認為澤倫斯基理應對美抱有某種程度的謝意，「但我們沒收到感謝，反而看到他指控總統活在假訊息的世界，這是非常且極度適得其反」還說川普是個直率的人，他想傳遞的訊息是不想被耍。

「他（川普）願意為和平努力，因為他在乎烏克蘭，他希望澤倫斯基在這方面成為夥伴，而不是透過對外放負面訊息、用狡猾手段操弄我們，那樣不會有任何成效。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140222