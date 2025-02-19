加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
庫克群島靠攏中國引紐西蘭疑慮 來龍去脈一次看
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應2/300
首頁 / 國際

美國俄烏問題特使抵基輔 將會澤倫斯基傾聽烏方意見

2025/2/19 21:07（2/19 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭媒體報導，美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）今天抵達基輔，準備與烏克蘭官員及烏克蘭總統澤倫斯基會面，傾聽烏方意見。

法新社報導，根據烏克蘭國家公共電視廣播公司（Suspilne）播出的影像，凱洛格乘火車抵達基輔，美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）前往迎接。

路透社報導，凱洛格表示，「這將讓我們有機會進行有意義的實質對話」。他補充說，相關會談將延續週末在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中的討論。

凱洛格告訴記者，「我們理解安全保障的必要性」，並表示此行任務之一就是「坐下來傾聽」烏方意見。

烏克蘭一再強調美國有必要提供安全保障，以嚇阻俄國不在達成和平協議後又發動侵略。

google news透過 Google News追蹤中央社

凱洛格表示，他將向川普及團隊其他成員轉達訪問的見聞，以「確保我們處理好這件事」。

就在凱洛格抵達數小時前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發文表示，俄羅斯夜間襲擊南部敖德薩巿（Odesa），至少16萬居民沒有暖氣及電力可用。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140219

延伸閱讀
歐盟外長：川普政府勿走進蒲亭陷阱 俄烏戰片面和平方案將失敗克宮稱蒲亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行澤倫斯基遭譏民調剩4% 反批川普活在俄羅斯假資訊世界美俄關係融冰 川普顛覆華府俄羅斯政策 掀地緣政治變局
川普
華府莫斯科破冰、川普痛批澤倫斯基 俄烏豬羊變色歐盟第16輪對俄制裁 將於俄國全面侵烏3週年生效
凱洛格
歐盟主席見川普俄烏特使 強調與美國共同促和美特使：不會對烏克蘭強加任何協議
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
克宮稱蒲亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行
41
更多編輯台推薦新聞：