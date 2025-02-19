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克宮稱蒲亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行

2025/2/19 21:05（2/19 21:44 更新）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）根據克里姆林宮今天說法，俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普的會面有可能在本月進行，不過這場2021年以來美俄兩國領導人首度面對面會談恐怕要花多一點時間來準備。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天表示，他很可能在本月與蒲亭（Vladimir Putin）見面。他並駁斥烏克蘭對於遭到美俄在沙烏地阿拉伯舉行的會談排除在外而產生的疑慮，但也暗示基輔本可更早與俄羅斯達成停戰協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，俄美兩國在沙烏地首都利雅德的會談大多聚焦在雙邊關係，但這場會議也是朝向解決俄烏戰爭「非常、非常重要」的一步。

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不過培斯科夫也表示：「這只是第一步，...要在1天或1週內解決一切當然不可能，還有一段長路要走。」

根據俄羅斯通訊社「國際傳真社」（Interfax）報導，培斯科夫被問到蒲亭和川普是否可能在本月會面，他回答：「有這個可能性，也可能沒有。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140219

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