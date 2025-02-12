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俄羅斯釋放美國公民 白宮：朝結束俄烏戰爭邁進一步

2025/2/12 07:50（2/12 08:18 更新）
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關在俄羅斯3年多的美國老師佛蓋爾獲釋，預計11日晚間返抵美國。（路透社）
關在俄羅斯3年多的美國老師佛蓋爾獲釋，預計11日晚間返抵美國。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）白宮國安顧問瓦爾茲今天指出，美國與俄羅斯達成一項交換協議，讓一名關在俄羅斯3年多的美國老師獲釋。他稱這是俄羅斯展現善意，也是朝向結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的正確一步。

瓦爾茲（Mike Waltz）今天下午1時許透過新聞稿宣布，總統川普（Donald Trump）的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）正與佛蓋爾（Marc Fogel）離開俄羅斯領空。佛蓋爾是一名美國老師，美國去年認定他遭俄羅斯非法扣留。

瓦爾茲指出，川普、魏科夫達成一項交換協議，這不僅是俄羅斯的一個善意表示，也是朝向結束俄烏戰爭邁出正確的一步。

瓦爾茲說，佛蓋爾預計在今天晚間返抵美國。

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紐約時報（The New York Times）今天報導，佛蓋爾2021年8月被控因將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。美國前總統拜登（Joe Biden）政府去年認定佛蓋爾遭到俄羅斯非法扣留。

紐時報導，魏科夫日前搭私人飛機前往莫斯科，談判這項協議。這是自2021年11月時任中情局局長的伯恩斯（William Burns）為了試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭而飛往俄羅斯首都以來，首次有高級美國官員前往莫斯科。目前尚不清楚魏科夫在俄羅斯與誰會晤，以及是否談及俄烏戰爭議題。（編輯：田瑞華）1140212

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