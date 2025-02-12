俄羅斯釋放美國公民 白宮：朝結束俄烏戰爭邁進一步
2025/2/12 07:50（2/12 08:18 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）白宮國安顧問瓦爾茲今天指出，美國與俄羅斯達成一項交換協議，讓一名關在俄羅斯3年多的美國老師獲釋。他稱這是俄羅斯展現善意，也是朝向結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的正確一步。
瓦爾茲（Mike Waltz）今天下午1時許透過新聞稿宣布，總統川普（Donald Trump）的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）正與佛蓋爾（Marc Fogel）離開俄羅斯領空。佛蓋爾是一名美國老師，美國去年認定他遭俄羅斯非法扣留。
瓦爾茲指出，川普、魏科夫達成一項交換協議，這不僅是俄羅斯的一個善意表示，也是朝向結束俄烏戰爭邁出正確的一步。
瓦爾茲說，佛蓋爾預計在今天晚間返抵美國。
透過 Google News追蹤中央社
紐約時報（The New York Times）今天報導，佛蓋爾2021年8月被控因將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。美國前總統拜登（Joe Biden）政府去年認定佛蓋爾遭到俄羅斯非法扣留。
紐時報導，魏科夫日前搭私人飛機前往莫斯科，談判這項協議。這是自2021年11月時任中情局局長的伯恩斯（William Burns）為了試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭而飛往俄羅斯首都以來，首次有高級美國官員前往莫斯科。目前尚不清楚魏科夫在俄羅斯與誰會晤，以及是否談及俄烏戰爭議題。（編輯：田瑞華）1140212
珍愛生命，遠離毒品。可撥打毒品危害防制中心專線0800-770-885，尋求戒癮資訊及專業協助。
延伸閱讀川普承認與蒲亭通話 說終結俄烏戰爭談判有進展川普提稀土換援助 澤倫斯基：那就來交易吧美國籲俄烏停火後舉行大選 烏克蘭：內容不足將成失敗計畫川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰川普揚言祭更多制裁 路透：蒲亭日益擔憂俄國經濟
- 俄羅斯釋放美國公民 白宮：朝結束俄烏戰爭邁進一步2025/02/12 07:50
- 2025/02/11 15:49
- 2025/02/08 13:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
南韓國防部：北韓持續援俄軍火 不排除加派兵力