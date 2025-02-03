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美國籲俄烏停火後舉行大選 烏克蘭：內容不足將成失敗計畫

2025/2/3 17:44（2/3 17:59 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）去年9月在紐約會面。（路透社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）去年9月在紐約會面。（路透社）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）美國先前呼籲烏克蘭在俄烏戰爭停火後舉行選舉，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚利特溫對此表示，如果計畫內容僅限於此，那將是一個「失敗的計畫」，仍需更多細節才能評估可行性。

美國總統川普（Donald Trump）的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）告訴路透社，美國希望烏克蘭舉行選舉，有可能在年底前舉行，特別是如果基輔能在未來幾個月內，與莫斯科當局達成停火協議的情況下。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的公關顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示：「我們還沒看到凱洛格先生的完整訪談內容，只看到一些與選舉相關的言論，因此很難全面評估他的立場。」

利特溫在提供給路透社的書面聲明中表示：「但如果他的計畫只有停火和選舉，那就是一個失敗的計畫，因為（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）不會因為這兩件事就退縮。」

基輔當局一再強調，在未獲得能防止莫斯科當局重整軍隊、未來再度發動侵略的安全保證前，不會接受停火。另外，烏克蘭在俄國2022年全面入侵後實施戒嚴，沒有舉行總統選舉。

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利特溫表示，烏克蘭更希望看到主要夥伴國的官員提出更深入的應對方案。

利特溫強調，當務之急是迅速展開「團隊間的實質合作、制定具體計畫，以結束戰爭並確保長久和平」。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140203

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