美國籲俄烏停火後舉行大選 烏克蘭：內容不足將成失敗計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）美國先前呼籲烏克蘭在俄烏戰爭停火後舉行選舉，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚利特溫對此表示，如果計畫內容僅限於此，那將是一個「失敗的計畫」，仍需更多細節才能評估可行性。

美國總統川普（Donald Trump）的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）告訴路透社，美國希望烏克蘭舉行選舉，有可能在年底前舉行，特別是如果基輔能在未來幾個月內，與莫斯科當局達成停火協議的情況下。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的公關顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示：「我們還沒看到凱洛格先生的完整訪談內容，只看到一些與選舉相關的言論，因此很難全面評估他的立場。」

利特溫在提供給路透社的書面聲明中表示：「但如果他的計畫只有停火和選舉，那就是一個失敗的計畫，因為（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）不會因為這兩件事就退縮。」

基輔當局一再強調，在未獲得能防止莫斯科當局重整軍隊、未來再度發動侵略的安全保證前，不會接受停火。另外，烏克蘭在俄國2022年全面入侵後實施戒嚴，沒有舉行總統選舉。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

利特溫表示，烏克蘭更希望看到主要夥伴國的官員提出更深入的應對方案。

利特溫強調，當務之急是迅速展開「團隊間的實質合作、制定具體計畫，以結束戰爭並確保長久和平」。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140203