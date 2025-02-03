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施凱爾將出席歐洲理事會會議 促歐洲對蒲亭施壓

2025/2/3 13:05
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）明天將成為脫歐以來首位出席歐洲理事會（European Council）會議的英國首相時，將敦促歐洲各國領袖「繼續向俄羅斯總統蒲亭施壓」。

法新社報導，施凱爾今天在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面時表示，他「非常期待」出席明天在比利時舉行的歐盟領導人非正式度假會議。

根據唐寧街（Downing Street）辦公室今晚發布的新聞稿，施凱爾將在會上討論英國與歐洲聯盟（EU）國防和安全夥伴關係的計畫，「以因應我們所有人面臨的代際威脅」。

他還將呼籲歐洲國家「繼續向蒲亭施壓」，並「挺身而出，承擔更多責任，以確保歐洲安全，抵禦俄羅斯日益加劇的擾亂和破壞活動」。

施凱爾在與蕭茲會談時強調，必須確保烏克蘭「在未來幾個月處於盡可能最強的地位」，好讓任何結束俄烏戰爭的和平協議「都能透過實力來達成」。

施凱爾在啟程前表示：「川普總統揚言對俄羅斯實施更多制裁，顯然讓蒲亭不安。我們知道他擔心俄羅斯經濟狀況。」

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他還說，透過持續對俄羅斯能源收入和供應其飛彈工廠的公司施加制裁壓力，英國及其歐洲夥伴可以「粉碎蒲亭的戰爭機器」。

施凱爾明天將拜會北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），之後出席歐洲理事會非正式會議，會見27個歐盟成員國的領袖。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140203

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