面臨俄羅斯威脅 歐盟北約與英國領袖討論防務

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）美國總統川普要求歐洲盟友大幅提高國防支出之際，歐盟領袖今天與英國首相和北大西洋公約組織（NATO）首長會面，商討面臨俄羅斯侵略威脅下，如何強化歐洲防務。

法新社報導，這次峰會創下「三個第一」，這不但是美國總統川普宣誓就職以來歐盟27國領袖首次開會，也是歐盟領袖第1次防務峰會，同時也是英國脫歐後歐盟領袖第1次和英國首相開會。

自俄羅斯近3年前全面入侵烏克蘭以來，歐洲國家已經大幅提高軍事支出。

但在越來多警示稱莫斯科可能在未來數年攻擊特定歐盟成員國的情況下，歐盟官員坦承他們強化國防的速度仍不夠快。

川普重返白宮，也對歐洲帶來衝擊。川普曾說，歐洲不能再把美國的保護視為理所當然。

川普堅持北約國家將當前國防支出在國內生產毛額（GDP）占比提高1倍以上至5%。這個目標對許多國家可謂遙不可及。

川普也矢言要迅速終結俄烏戰爭。這不禁讓歐洲人擔心川普會讓歐洲邊緣化，並迫使基輔接受不利的協議。

川普還揚言買下丹麥半自治領土格陵蘭島。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上週出訪盟友尋求支持，預期她也將在本次峰會就格陵蘭島議題尋求共識。

與此同時，峰會也將針對川普誓言對歐盟課徵關稅議題展開討論，歐盟已稱將會以牙還牙。

鑑於俄羅斯的威脅日近，歐洲普遍認為必須加強防禦，問題在於目前尚未就具體強化方式達成共識。

布魯塞爾預估，歐盟須在未來10年內額外投入5000億歐元的國防支出。

但針對國防資金的來源、歐盟資金是否只能用於採購歐盟國家生產的武器，以及北約應扮演何種角色，歐盟內部意見分歧。

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歐盟成員國也在地緣政治問題上意見相左，距離俄羅斯較近的國家已開始採取更多行動。

歐盟的1名外交官指出：「這次峰會若不討論重要的資金問題，那就只是另一場行禮如儀的政治大拜拜活動。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140203