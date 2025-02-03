加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

莫斯科豪華公寓遭炸彈攻擊1死4傷 距克里姆林宮僅12公里

2025/2/3 18:16（2/3 19:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
警察3日在爆炸地點附近進行維安。（路透社）
警察3日在爆炸地點附近進行維安。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體引述緊急服務機構消息報導，1枚炸彈今天炸穿莫斯科1座豪華公寓的大廳，造成1人死亡、4人受傷。另外，烏克蘭以無人機對俄國能源設施發動攻擊，引發火災並影響航班。

據俄國媒體報導，炸彈在1名帶著保鑣的男子進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）大廳時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（River Moskva）河岸，距離克里姆林宮（Kremlin）僅12公里。

俄國國營媒體塔斯社（TASS）引述執法單位說法，稱這起爆炸為「暗殺」行動。目前尚不清楚攻擊目標是誰，但塔斯社表示，傷者中包括死者的保鑣。

與俄國安全部門關係密切的Telegram頻道Baza發布多段影片，可以看到建築物大廳受到嚴重破壞。

去年12月，俄國高階將領基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科1棟大樓外的爆炸事件中喪生。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一方面，俄國與烏克蘭官員表示，烏克蘭今天以數十架無人機對俄國南部能源設施發動攻擊，引發大型煉油廠和天然氣處理廠火災，並影響從窩瓦（Volga）地區飛往高加索山脈（Caucasus Mountains）的航班。

路透社報導，俄國國防部表示，防空部隊於夜間在俄國領土上空攔截並摧毀70架烏克蘭無人機，其中25架飛越伏爾加格勒州（Volgograd）、27架飛越羅斯托夫州（Rostov），還有7架飛越阿斯特拉罕州（Astrakhan）。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140203

#俄烏戰爭
#俄國國防部
#俄羅斯
#烏克蘭
#莫斯科
#克里姆林宮
#炸彈
延伸閱讀
美國籲俄烏停火後舉行大選 烏克蘭：內容不足將成失敗計畫施凱爾將出席歐洲理事會會議 促歐洲對蒲亭施壓川普特使：澤倫斯基願軟化領土立場 俄烏都得讓步俄羅斯空襲烏克蘭釀15死 宣稱逼近烏東重鎮瑞典再對烏提供近400億軍援 稱歐需擔負更大責任川普稱將和蒲亭採取重大行動 盼結束俄烏戰爭
基里洛夫
俄羅斯：已瓦解烏克蘭行刺高階將領及眷屬陰謀俄軍中將莫斯科爆炸案中喪生 烏克蘭安全局承認主使
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國籲俄烏停火後舉行大選 烏克蘭：內容不足將成失敗計畫
18
更多編輯台推薦新聞：