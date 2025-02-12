丹麥情報機構示警 俄羅斯5年內恐在歐洲發動大規模戰爭

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）丹麥國防情報局（DDIS）指出，如果莫斯科認為北大西洋公約組織軟弱無能，俄羅斯可能會在5年內準備於歐洲發動「大規模戰爭」。

政治新聞媒體Politico報導，今天發布的這項報告說：「倘若俄羅斯認為北約軍事力量被削弱或政治分裂，莫斯科可能更有意願在針對一個或多個歐洲北約成員國的區域戰爭中使用武力。」

報告接著寫道，「假如俄羅斯評估美國不能或不會在與俄羅斯的戰爭中支持歐洲北約盟國，情況更會是如此」；報告強調俄羅斯正在增強其軍事能力，為可能發生針對北約的戰爭做準備。

這份最新的DDIS威脅評估，是在美國總統川普尋求結束俄烏戰爭之際發布；俄烏戰爭將於本月晚些時候邁入第4年。

這個機構基於俄羅斯沒有能力同時與多個國家戰爭為假設，提出烏克蘭衝突若停止或凍結可能發生的3種情況。

報告指出，俄羅斯將能在6個月內與週邊國家打起局部戰爭，兩年內可在波羅的海地區發動區域戰爭。如果美國不介入，5年後恐對歐洲發動大規模攻擊。

丹麥國防情報局說，報告並未將北約可能增強防禦能力納入考量。

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川普敦促北約成員國將國防開支增加至國內生產毛額（GDP）的5%，是當前目標的兩倍多，並暗示如果盟國不提高國防開支，美國就要退出這個軍事聯盟。

川普2024年曾表示，他將鼓勵俄羅斯對任何不履行其財政義務的北約國家「為所欲為」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140212