烏克蘭換帥 瑟爾斯基數度立功臨危受命

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天任命瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）出任武裝部隊總司令。這位新帥過去對俄羅斯作戰數度扮演要角，包括在俄國入侵初期成功負責首都基輔的防禦。

美聯社報導，曾任烏軍地面部隊指揮官的瑟爾斯基是在艱鉅時刻接下這項任務。隨著俄烏戰爭進入第3年，烏軍士氣低落、面臨彈藥和人力不足，而基輔正努力爭取西方持續力挺。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）選擇瑟爾斯基並不令人意外，因為烏克蘭軍中很少有人擁有足夠經驗與技術能接替深孚眾望的前任總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）。

58歲的瑟爾斯基最初於2022年2月組織基輔防禦而建立聲名，當時許多烏克蘭人還不相信西方關於俄羅斯即將發動攻擊的警告。後來瑟爾斯基因擊退莫斯科進軍基輔有功，獲頒烏克蘭英雄勳章，為烏國最高榮譽。

2022年9月，瑟爾斯基因在哈爾科夫地區（Kharkiv）策劃反攻而受到讚譽，這是烏克蘭在戰爭中最重大的勝利，讓烏克蘭得以從俄羅斯人手中奪回庫皮揚斯克（Kupiansk）和伊久姆（Izium）等城市。

瑟爾斯基也領導巴赫姆特（Bakhmut）行動，這是俄烏戰爭中最長、最血腥的戰役，雖因烏軍損失慘重而受到批評，但烏克蘭的戰術將俄軍困在一個戰略意義不大的鹽礦小鎮，也讓俄軍精疲力盡且耗光資源，削弱了俄軍在其他地方取得重大突破的能力。

俄烏戰爭將在本月底邁入第3年，隨著前線的勝利逐漸變成消耗戰，瑟爾斯基必須監督這場戰爭最艱難的階段。

在俄軍一心取得戰事進展之際，烏克蘭彈藥和新兵短缺，恐怕會削弱烏克蘭的防線。烏軍今年冬季的主要目標就是守住既有領土，但由於烏克蘭亟需的美國軍援案在美國國會遭到耽擱，可能損及基輔的軍事計畫。

瑟爾斯基1965年在蘇聯出生，曾就讀於莫斯科高等軍事指揮學校（Moscow Higher Military Command School），並在蘇聯砲兵部隊（Soviet Artillery Corps）服役。

觀察家認為，瑟爾斯基的風格混合了蘇聯軍事戰略固有的階級性質與北大西洋公約組織（NATO）的彈性作戰原則。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130209