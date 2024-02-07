烏：俄大規模飛彈攻擊釀至少5死 基輔部分地區斷電

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯於今晨尖峰時段向基輔（Kyiv）和其他烏克蘭城市發動飛彈攻擊，造成至少5人死亡，10多人受傷。這波攻勢還導致基輔部分地區斷電，並在多處引發火警。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭官員表示，首都基輔一棟住宅遇襲至少4人喪生，南部城市尼古拉耶夫州（Mykolaiv）1人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式Telegram說道：「我們國家再次受到大規模攻擊。6個州遭敵軍襲擊。目前所有部門都在努力應對這場恐怖行動引發的後果。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）指出，俄國總計發射44枚飛彈，以及出動20架無人機，其中15架無人機和29枚飛彈遭烏軍擊落。

俄國飛彈的碎片還造成數條電線受損，導致基輔部分地區斷電。約40輛私人汽車和一間汽車修理廠遭毀壞。

烏克蘭空軍表示，俄國在格林威治標準時間4時左右向烏克蘭發動巡弋飛彈攻擊，對基輔和其他州發射多組飛彈。

尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）表示，這波攻擊造成當地20棟房舍屋頂、天然氣管線和水管受損，以及1名男子傷重身亡。

法新社記者在基輔聽到巨大的爆炸聲響。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，第聶伯河（Dnipro）東岸的第聶伯羅區有2人受傷，現場接受醫護人員治療。

克里契科還說，基輔市另一區一棟公寓大樓發生火災。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130207