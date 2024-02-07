更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏：俄大規模飛彈攻擊釀至少5死 基輔部分地區斷電

2024/2/7 20:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯於今晨尖峰時段向基輔（Kyiv）和其他烏克蘭城市發動飛彈攻擊，造成至少5人死亡，10多人受傷。這波攻勢還導致基輔部分地區斷電，並在多處引發火警。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭官員表示，首都基輔一棟住宅遇襲至少4人喪生，南部城市尼古拉耶夫州（Mykolaiv）1人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式Telegram說道：「我們國家再次受到大規模攻擊。6個州遭敵軍襲擊。目前所有部門都在努力應對這場恐怖行動引發的後果。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）指出，俄國總計發射44枚飛彈，以及出動20架無人機，其中15架無人機和29枚飛彈遭烏軍擊落。

俄國飛彈的碎片還造成數條電線受損，導致基輔部分地區斷電。約40輛私人汽車和一間汽車修理廠遭毀壞。

烏克蘭空軍表示，俄國在格林威治標準時間4時左右向烏克蘭發動巡弋飛彈攻擊，對基輔和其他州發射多組飛彈。

尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）表示，這波攻擊造成當地20棟房舍屋頂、天然氣管線和水管受損，以及1名男子傷重身亡。

法新社記者在基輔聽到巨大的爆炸聲響。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，第聶伯河（Dnipro）東岸的第聶伯羅區有2人受傷，現場接受醫護人員治療。

克里契科還說，基輔市另一區一棟公寓大樓發生火災。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130207

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏官員：俄襲烏東北1嬰死 頓內茨克每天挨逾千發砲擊
172.30.142.221