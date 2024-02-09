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蒲亭稱將與烏克蘭戰到底 但無意波及波蘭等國

2024/2/9 12:43（2/9 13:43 更新）
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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭在今天播出的訪談中表示，俄羅斯將為其利益「奮戰到底」，但無意將烏克蘭戰爭擴大到波蘭、拉脫維亞等其他國家。

蒲亭（Vladimir Putin）在與卡爾森（Tucker Carlson）兩個多小時的訪談中發表了上述言論。這是俄羅斯近兩年前入侵烏克蘭以前迄今，蒲亭首度接受美國記者訪問。

當蒲亭被問到是否能想像派俄羅斯部隊前往北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的景象時，他回答說：「只有一種可能，那就是波蘭攻擊俄羅斯。為什麼呢？因為我們對波蘭、拉脫維亞或其他地方都沒有興趣。我們為什麼要這樣做？我們根本沒有任何興趣。」

這段訪談是6日於莫斯科進行的，並在tuckercarlson.com.播出。

蒲亭以俄語發表談話，但有英語配音。一開始他先對俄羅斯與烏克蘭、波蘭和其他國家的關係發表了長篇大論。

克里姆林宮（Kremlin）表示，蒲亭同意接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森的採訪，因為他不像其他許多西方媒體對烏克蘭衝突做出「片面」報導。

卡爾森被認為與前美國總統川普的關係密切，川普預料將成為11月美國總統大選中代表共和黨的候選人。

川普呼籲讓俄烏戰爭冷卻下來，並對迄今提供（烏克蘭）數十億美元的援助表達不滿，拜登政府則大力支持烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）政府。

卡爾森認為，許多西方媒體對這場戰爭的報導都偏向烏克蘭。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130209

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