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北約冷戰以來最大規模軍演重點一覽 美艦出發揭開序幕

2024/1/25 12:53（1/26 07:32 更新）
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美國海軍船塢登陸艦甘斯頓霍爾號24日駛離維吉尼亞州諾福克港。（北大西洋公約組織網頁nato.int）
美國海軍船塢登陸艦甘斯頓霍爾號24日駛離維吉尼亞州諾福克港。（北大西洋公約組織網頁nato.int）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國海軍船塢登陸艦甘斯頓霍爾號（USS Gunston Hall）今天駛離維吉尼亞州諾福克（Norfolk）港，代表「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）軍演正式展開。

2024年堅定捍衛者是冷戰結束以來，北大西洋公約組織（NATO）最大規模軍事演習。以下是路透社的整理報導。

發生什麼事

這場持續進行到5月的演習，將有來自美國和其他北約盟國的約9萬官兵參與。

包括航空母艦到驅逐艦等50多艘艦艇，80多架戰鬥機、直升機和無人機，還有至少1100輛戰車，含133輛坦克和533輛步兵戰鬥載具，均將參與。

這項演習將演練北約執行其區域計畫的能力，這些區域計畫為北約幾十年來制定的第一批防禦計畫，鉅細靡遺列出如何因應俄羅斯攻擊。

演習重點

北約在聲明中沒有直接點名俄羅斯。但其最高戰略文件將俄羅斯列為對北約成員最重大、最直接的國安威脅。

而這場演習時間點十分關鍵，因俄羅斯全面入侵烏克蘭，在歐洲領土掀起70多年來最血腥的戰爭。

關鍵語錄

北約發言人艾興勞布（Matthias Eichenlaub）在前身為推特（Twitter）的社群平台X表示：「北約今天展開1988年以來最大規模軍事演習，有9萬名人員參與此一跨北大西洋和歐洲的演習。」

「美國海軍甘斯頓霍爾號離開諾福克港，標記著2024年堅定捍衛者軍演正式展開。」

俄羅斯的回應

根據俄羅斯新聞社（RIA）21日刊出的報導，俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）表示，北約2024年堅定捍衛者演習的規模，顯示北約以「不可逆轉的態勢回歸」冷戰思維。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130125

#北約
#俄羅斯
#美國
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北約展開冷戰以來最大規模軍演 模擬因應俄羅斯攻擊
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