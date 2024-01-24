土耳其國會終批准 瑞典加入北約就差匈牙利點頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其國會今天批准瑞典加入 北大西洋公約組織 北約小百科 全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO 成立時間：1949 年 4 月 4 日 北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。 成員國：

創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭 主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會 看更多 關閉 （NATO），在瑞典申請加入北約20個月後，這是瑞典成為北約第32個成員國的重大一步，目前北約成員國僅匈牙利尚未批准。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、美國白宮和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都對此表示歡迎。史托騰柏格並呼籲匈牙利儘快完成批准程序。

土耳其國會今天以287票對55票通過這項入會案，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）預料將在未來幾天簽署成為法律。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天邀請克里斯特森前往布達佩斯，討論瑞典加入北約事宜。

俄羅斯前年2月全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟立場，尋求加入美國領導的北約。

瑞典和芬蘭的申請很快就獲得土耳其和匈牙利之外的所有北約成員國批准。由於土耳其和匈牙利最終態度軟化，芬蘭去年4月被接納成為北約第31個成員國。（譯者：陳政一）1130124