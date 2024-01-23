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北約支援烏克蘭 添購22萬枚砲彈填補武器庫存

2024/1/23 20:43
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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天簽約採購約22萬枚155毫米砲彈，合約價值12億美元（約新台幣377億元），以因應俄羅斯對烏克蘭的全面侵略。

法新社報導，俄烏戰爭嚴重耗損武器，北約成員國為了協助烏克蘭軍隊抗戰，已運交大量彈藥給烏克蘭，導致自身庫存逐漸枯竭。

北約這批與法國公司奈克斯特（Nexter）及德國公司容漢斯微技術（Junghans Microtec）簽訂的採購合約，將於2025年底開始出貨給成員國。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示：「我們持續支援烏克蘭之際，盟邦將自身武器庫存補滿很重要。」

由美國帶頭的北約去年啟動提高國防生產的計畫，此後也已簽署合計價值約100億美元（約新台幣3140億元）的武器採購訂單，其中包括去年12月簽訂的最多1000枚歐洲製愛國者（Patriot）防空飛彈。

儘管歐洲聯盟已展開自身的提高武器生產行動，但其原定今年3月底前供應烏克蘭100萬枚砲彈的目標，目前進度仍遠遠落後。而另一方面，挺烏大國美國未來對烏克蘭的支援已開始湧現懷疑聲浪。

史托騰柏格強調，支持基輔的國家「將提供烏克蘭所需的系統和武器支援，使其以獨立主權國家的姿態勝出」。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130123

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#俄烏戰爭
#烏克蘭
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