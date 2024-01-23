匈牙利親俄總理邀請瑞典領袖 討論加入北約事宜

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（中央社布達佩斯23日綜合外電報導）匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天邀請瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）前往布達佩斯，討論瑞典加入北約事宜。

法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO），土耳其國會預計本週將投票批准瑞典入盟。一旦土耳其批准，匈牙利將是最後一個拒不妥協的國家。

奧班在社群媒體X（前身推特）寫道：「我今天向（瑞典）總理克里斯特森發出邀請函，至匈牙利討論瑞典加入北約事宜。」

奧班為極右派民粹主義者，對支持鄰國烏克蘭一事態度冷淡，並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）維持友好關係。

匈牙利一再堅稱支持瑞典加入北約，但一直拖延在議會安排投票批准瑞典入盟。（譯者：陳正健）1130123