北約展開冷戰以來最大規模軍演 模擬因應俄羅斯攻擊
2024/1/25 03:26（1/25 07:20 更新）
（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天展開冷戰以來最大規模軍演，1艘美國戰艦駛離港口，跨越大西洋前往歐洲與北約盟國共同參演。
法新社報導，北約表示，約9萬官兵將參與「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）軍演。這場演習長達數月，旨在測試北約面對俄烏戰爭的防禦能力。
北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）指出：「2024年堅定捍衛者軍演將清楚展示我們的團結、力量和決心，以保護彼此、我們的價值觀和以規則為基礎的國際秩序。」
根據法新社，這場軍演旨在模擬31國組成的北約，如何因應像是俄羅斯等敵人的攻擊。這場軍演由規模較小的一系列個別演習組成，範圍將橫跨北美至靠近俄羅斯邊境的北約東翼。
這場軍演將有大約50艘海軍船艦、80架飛機及逾1100輛戰車參與。（譯者：陳正健）1130125
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