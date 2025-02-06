川普稱加薩可成中東蔚藍海岸 女婿庫許納曾喊類似構想

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）美國總統川普提議接管加薩走廊（Gaza Strip）、清空巴勒斯坦居民並將其重新開發成國際海灘度假勝地，他的女婿庫許納（Jared Kushner）一年前也曾發表類似言論。

路透社報導，川普昨天在新聞發布會概述這個想法，震驚巴勒斯坦人和西方批評者，同時引發一連串批評，紛紛指控這相當於種族清洗，是違反國際法的非法行為。

但這並非川普首次從房地產投資的角度談論加薩。他去年10月接受電台訪問時表示，若能以正確方式重建，加薩可能「會比摩納哥更好」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動攻擊後，以色列旋即在加薩展開報復行動。不久之後，有些人開始提出徹底重建加薩，其中最受矚目的就是川普女婿庫許納。庫許納在川普第一任期內擔任中東特使，協助推動「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），使以色列與一些阿拉伯國家關係正常化。

庫許納曾將整個以巴衝突描述為「只不過是以色列人和巴勒斯坦人之間的房地產糾紛」。他於2024年2月在哈佛大學舉行的一場活動中說：「如果人們專注於發展生計，加薩的海濱房地產將會非常有價值。」

他表示：「當地情況有些不妙，但我認為從以色列的角度來看，我會盡力將人們遷出，好好整頓一番。」在川普首度坐上白宮寶座前，庫許納是紐約的房地產開發商。

庫許納的發言人並未立即回應置評請求。

一名接近利雅德王室的消息人士說，阿拉伯世界的主要大國沙烏地阿拉伯「不會非常認真地看待這項倡議」。他說：「這不僅沒有經過深思熟慮，也不可能實現，他（川普）最終將意識到這一點。」

何況加薩土地所有權非常複雜，受到鄂圖曼帝國傳統、英國託管歷史、約旦法律、氏族習俗等不同約束，當下外國人購買土地受到嚴格限制。

沙國外交部今天在聲明中表示，沙國拒絕任何將巴勒斯坦人趕出其領土的企圖。巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）和哈瑪斯也相繼譴責相關倡議。

（中央社製圖）

對巴勒斯坦人而言，無論讓加薩成為濱海度假勝地的構想聽起來有多麼不可信，這樣的言論都會讓人回想起1948年以色列建國之初發生一場戰爭後的大災難，當時有70萬巴勒斯坦人逃離或被迫離開家園。

以色列政治人物經常指責巴勒斯坦領袖專注於對抗以色列，而不是將加薩等地區發展成新的杜拜或新加坡；然而，加薩在過去20年間一直遭到封鎖，獲得資金和基本物資的機會嚴重受限。

過去幾年，加薩是以色列遊客的熱門選項，即使在2007年被哈瑪斯接管後，當地仍瀰漫著悠閒的氛圍，濱海沿岸開了許多新的海景餐廳和咖啡館。

但這仍無法說明實現川普在加薩打造「中東蔚藍海岸」（The Riviera of the Middle East）願景的現實性問題，因為哈瑪斯仍牢牢控制著加薩地帶，而川普的言論也引起了激烈反彈。

經過15個月的轟炸，加薩如今已成川普口中的「拆除現場」，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）說，需要10至15年的時間重建，費用估計高達1000億美元。

透過 Google News 追蹤中央社

分析師指出，對於潛在投資者來說，不確定性似乎超過了任何潛在利益，至少目前是如此。

特拉維夫投資銀行Leader Capital Markets分析師鄧普（Raz Domb）說：「衝突之後，地區要大規模重建，通常需要大量投資、穩定性和長期規畫等，但現在不可能評估任何具體情況。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140206