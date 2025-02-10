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川普盼擁有加薩 可能讓中東國家協助部分重建

2025/2/10 09:30（2/10 09:58 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他致力於購買和擁有加薩（Gaza），但可能將其中部分地區交給中東其他國家重建。

綜合路透社與法新社報導，川普說：「我致力於購買並擁有加薩。就重建加薩而言，我們可能會將其中一部分交給中東其他國家來負責，其他人也可以在我們的支持下這樣做。但我們致力於擁有它、接管它，並確保（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）不會回來。」

川普在前往紐奧良（New Orleans）出席職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）途中，在總統專機空軍一號（Air Force One）上向記者發表上述談話。

川普還說，他對允許部分巴勒斯坦難民進入美國的可能性持開放態度，但會根據具體情況考慮這類要求。

川普本月4日提議華府應該控制加薩地區，清空居民，並將其打造成「中東蔚藍海岸」，引發全球眾怒。目前還不清楚美國將根據何種權力要求接管加薩。川普的聲明旋即招來多國譴責。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在大選前的電視辯論中，稱這項計畫是「醜聞」，還說「遷移人口令人無法接受，而且違反國際法」。

他的保守派競選對手梅爾茨（Friedrich Merz）也贊同這個觀點。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，沒有人有權將加薩人從飽受戰爭蹂躪的家園驅逐出去，駁斥川普將巴勒斯坦人遷出加薩並由美國接管的計畫。

艾爾段說，沒有人有權把加薩人民趕出他們已存在大約數千年的永久家園。

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他說：「加薩、約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷（East Jerusalem）屬於巴勒斯坦人。」

艾爾段說：「從我們的角度來看，美國新政府在猶太復國主義（Zionist）領導人施壓下提出的加薩提案沒有值得討論的地方。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140210

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