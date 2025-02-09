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因應巴勒斯坦事態重大發展 埃及辦阿拉伯國家緊急峰會

2025/2/9 19:19
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（中央社開羅9日綜合外電報導）埃及外交部今天發布聲明表示，埃及將於2月27日主辦阿拉伯國家峰會，討論有關巴勒斯坦領土的「最新重大發展」。

法新社報導，這場「阿拉伯國家緊急峰會」召開的時機，正值埃及積極爭取區域支持、反對美國總統川普「接管」加薩走廊（Gaza Strip）並將當地巴勒斯坦居民安置到埃及和約旦的計畫。

聲明指出，本次會議是在「埃及近日與阿拉伯國家進行最高層級的廣泛磋商後決定召開，其中包括提出召開峰會要求的巴勒斯坦，以應對巴勒斯坦問題最新的重大發展」。

聲明提到，其中也包括與目前擔任阿拉伯聯盟（Arab League）主席國的巴林進行協調。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）7日與約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等區域夥伴進行會談，強化對任何強迫巴勒斯坦人搬離家園計畫的反對立場。

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川普近日拋出美國接管加薩走廊的構想，計劃將當地的巴勒斯坦人安置到其他地方後，把這片飽受摧殘的土地重建為「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。

川普這番言論引起全球反彈，阿拉伯國家更是斷然拒絕這項倡議，並堅持「兩國方案」，即建立一個與以色列並存、獨立的巴勒斯坦國。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140209

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