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川普重申美國接管加薩走廊計畫 稱當地不需要美軍

2025/2/6 20:57
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭結束後將會移交加薩走廊，由美國與「來自全世界偉大的開發團隊合作」，屆時當地不需任何美國軍人。

川普於社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「戰鬥結束後，以色列將把加薩走廊（Gaza Strip）移交給美國。巴勒斯坦人…本來早就被安置在何止是更安全、更美麗，還有嶄新現代化住宅的社區裡。」

他的貼文還寫道，美國會跟來自世界各地「偉大的開發團隊」合作，「不需要任何美國士兵！這個地區會籠罩在穩定之中！！」

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川普4日在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，提議美國「接管加薩」，並在將巴勒斯坦人安置到其他地方後，把當地打造成「中東的蔚藍海岸」。

但川普這番關於加薩走廊未來的爭議言論，已經引發世界各國領導人的批評。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1140206

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川普
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