俄國議員：蒲亭可能2月或3月會晤川普 籌備近尾聲
2025/2/6 21:30
（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統蒲亭會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時間點可能在2月或3月。
俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示，蒲亭（Vladimir Putin）可能於2月或3月會晤川普（Donald Trump）。
透過 Google News追蹤中央社
路透社報導，川普和蒲亭兩人都曾表達願意舉行會談，磋商的議題可能涵蓋核武管制和全球能源價格，以及川普意圖要盡快結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的目標。
斯魯茨基提到，他也預期兩人會商討當前中東局勢，並說「籌備工作需要謹慎策畫，我不會透露任何祕辛，目前已進入尾聲階段」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140206
- 俄國議員：蒲亭可能2月或3月會晤川普 籌備近尾聲2025/02/06 21:30
- 2025/02/06 20:57
- 2025/02/06 17:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普重申美國接管加薩走廊計畫 稱當地不需要美軍