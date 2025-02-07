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川普新政府祭金融制裁 鎖定伊朗石油輸中國網絡

2025/2/7 03:13
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國財政部今天宣布川普新政府的首個金融制裁，對象是一個被控將伊朗石油運輸至中國以資助伊朗軍事活動的「國際網絡」。

法新社報導，美國財政部在聲明中寫道，制裁措施鎖定的網絡「促成數以百萬桶計、價值數以億計美元的伊朗原油運送至中華人民共和國」。

聲明並指出，該網絡替伊朗武裝部隊參謀總部及一家被制裁的掛名公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars代為運送石油。

美國財長班森特（Scott Bessent）表示：「伊朗政權依然著眼於利用自身石油收入，來資助本身核計畫的發展、生產致命彈道飛彈及無人飛行載具，以及支援伊朗在區域內的恐怖主義代理人團體」。

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「美國致力於積極打擊伊朗取得資金從事這類邪惡活動的企圖。」

美國總統川普（Donald Trump）日前決定恢復對伊朗採取「最大施壓」政策，指控伊朗試圖發展核武。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天則表示，伊朗並未尋求發展核武，並稱「查證此事輕而易舉」。（譯者：楊昭彥）1140207

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