川普新政府祭金融制裁 鎖定伊朗石油輸中國網絡
2025/2/7 03:13
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國財政部今天宣布川普新政府的首個金融制裁，對象是一個被控將伊朗石油運輸至中國以資助伊朗軍事活動的「國際網絡」。
法新社報導，美國財政部在聲明中寫道，制裁措施鎖定的網絡「促成數以百萬桶計、價值數以億計美元的伊朗原油運送至中華人民共和國」。
聲明並指出，該網絡替伊朗武裝部隊參謀總部及一家被制裁的掛名公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars代為運送石油。
美國財長班森特（Scott Bessent）表示：「伊朗政權依然著眼於利用自身石油收入，來資助本身核計畫的發展、生產致命彈道飛彈及無人飛行載具，以及支援伊朗在區域內的恐怖主義代理人團體」。
透過 Google News追蹤中央社
「美國致力於積極打擊伊朗取得資金從事這類邪惡活動的企圖。」
美國總統川普（Donald Trump）日前決定恢復對伊朗採取「最大施壓」政策，指控伊朗試圖發展核武。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天則表示，伊朗並未尋求發展核武，並稱「查證此事輕而易舉」。（譯者：楊昭彥）1140207
- 2025/02/06 21:30
- 2025/02/06 20:57
- 2025/02/06 17:14
- 2025/02/06 16:37
- 2025/02/06 14:57
- 2025/02/06 13:50
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀