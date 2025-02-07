美在多明尼加扣押委內瑞拉政府專機 近月來第2起

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（中央社聖多明哥6日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天監督在多明尼加共和國扣押委內瑞拉政府專機的行動；這是近幾個月以來，美國在當地扣押的第2架委國飛機。

路透社報導，美國國務院聲明指出，美國當局「基於違反美國制裁、出口管制和洗錢（規定），認定有理由提起民事沒收訴訟，收回這架飛機」。

這是近幾個月以來，美國在多明尼加扣押的第2架委內瑞拉飛機。

盧比歐今天在本週拉丁美洲之行最後一站，看著美國國土安全部官員貼上令狀，正式扣押這架飛機。這架飛機先前一直在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）機場維修。

美國國務院表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府高層使用這架達梭獵鷹200型（Dassault Falcon 200）飛機往來希臘、土耳其、俄羅斯、尼加拉瓜和古巴。

古巴移民之子盧比歐擔任聯邦參議員時期，提倡對共產主義國家古巴盟友，即馬杜洛的政府祭出嚴格制裁。盧比歐本週指出，美國不承認馬杜洛為委內瑞拉的合法領導人。

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美國總統川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）上個月與馬杜洛會談，離開委國首都卡拉卡斯（Caracas）時帶離6名遭拘留的美國人。他也催促委內瑞拉接收美國想要驅逐出境的委國人士。

委內瑞拉政府並未回應路透社對這架飛機遭扣押的置評請求。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140207