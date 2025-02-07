美擬USAID萬餘員額砍剩300人 喊卡多項糧援補助

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）據路透社所掌握的電郵顯示，世界糧食計劃署（WFP）接獲華府指示，要求停止執行數十項由美國出資的補助。川普政府還有意將美國國際開發總署約1萬多的員額砍至只留300人。

路透社報導，美國國際開發總署（USAID）提供糧食援助給貧困地區，包含葉門、民主剛果、蘇丹、南蘇丹、中非共和國、海地、馬利等國，相關援助項目正處不同執行階段。

一些被暫緩的補助是根據「糧食和平法」（Food for Peace Title II）的項目所執行。糧食和平法每年花費約20億美元（約新台幣656.13億）對外捐助美國大宗商品，佔美國對外糧援絕大部分。糧食和平法由美國農業部和USAID共同主責。

美國目前是世界最大的糧援捐助國。然而川普1月20日甫就任即下令暫停對外救援90天，以便檢討相關措施有否符合他「美國優先」的外交政策。

美國國務院隨即於1月24日發電報，要求全部既有的對外援助「停止作業」，新的援助項目暫緩。電報內容稱盧比歐（Marco Rubio）說暫緩者不含緊急糧食援助，此外他另於1月28日准許繼續維持人道救援作業，包含基本救命藥品、醫療服務、糧食、收容所等。

然據路透社掌握，聯合國轄下的世界糧食計劃署，目前的美籍執行董事馬侃（Cindy McCain）1月29日收到USAID人道救援局電郵，當中列舉數十項將停止援助的專案。

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世界糧食計劃署一名在華府的高層則反映諸多問題，這名高層在另一份文件列舉暫緩執行和平糧食法與美國商品信用組合公司（CCC）獎勵的隱憂，指暫緩這兩者「將打亂WFP的大型糧食供應鏈，恐影響超過50.7萬公噸、價值3400億美元糧食」。

人道組織認為，川普政府致力削弱並重塑美國對外援助等舉措，正癱瘓全球繁瑣的饑荒預防及救援體系。目前USAID被受命調整政府組織結構的川普心腹兼富豪馬斯克（Elon Musk）盯上。川普政府打算將USAID原本達1.1萬的員額砍到只剩約300人。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：陳亦偉）1140207