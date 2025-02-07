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盧比歐：美國軍艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

2025/2/7 17:21
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（中央社聖多明哥6日綜合外電報導）巴拿馬總統穆里諾否認美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河後，美國國務卿盧比歐今天表示，美國軍艦使用這條航道被收取通行費的做法「荒謬」。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在多明尼加共和國告訴記者：「我認為，我們必須為通過衝突發生時有義務予以保護的地區付費，這是荒謬的。那些是我們的預想。」

不過魯比歐並未堅稱已和巴拿馬達成協議。他說：「他們是民主選舉產生的政府，他們有規定、他們有法律。他們會遵循他們的程序，但我們還是這樣預想。」

美國國務院於盧比歐結束巴拿馬訪問行程數日後，在社群媒體發文指出，巴拿馬政府已同意不再向美國政府船隻收取通行費，每年為美國省下數以百萬計美元。

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穆里諾（Jose Raul Mulino）隨即駁斥這項說法，稱其不實且「無法容忍」。

美國總統川普以中國影響力與日俱增為由，多次威脅要「奪回」巴拿馬運河。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1140207

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