美稱政府船隻可免費通行 巴拿馬運河管理局否認

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（中央社華盛頓／巴拿馬市5日綜合外電報導）巴拿馬今天否認美國國務院稱美國政府船隻現在毋須支付費用即可通過巴拿馬運河的說法，在美國總統川普揚言收回運河控制權後，這恐加劇雙方緊張局勢。

路透社報導，巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）在聲明中表示，有關通過運河的收費或權利，管理局並未有任何改變，並說這項聲明是對美方說法的直接回應。

美國國務院今天稍早表示，巴拿馬政府已同意不再向美國政府船隻收取過路費，此舉將為美國每年省下數以百萬計美元。

巴拿馬運河管理局說：「正如先前所表明，全權負責的巴拿馬運河管理局，願意與美國相關官員針對該國戰時船艦的通行建立對話。」

川普先前指控巴拿馬對使用這條全球最繁忙航道之一的商船收取過高費用，使這個中美洲國家成為美國政府關注的焦點。

川普上個月矢言，若巴拿馬無法確保運河的「安全、有效率和可靠運作」，「我們將要求巴拿馬將運河完全歸還給我們，且不容置疑」。

此外，川普還多次聲稱巴拿馬將運河控制權讓給中國，巴拿馬和中國雙雙否認這類說法。

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週稍早在訪問中美洲期間，會見巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。穆里諾矢言退出中國的「一帶一路」倡議。

面對川普揚言美國要收回運河控制權，穆里諾也一再予以駁斥。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140206