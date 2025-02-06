川普倡議美國接管加薩 共和黨內有讚聲有困惑

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普提議美國接管飽受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），今天引起部分共和黨同僚的困惑和疑慮，不過也有其他人支持他這一「大膽、果斷」的想法。

路透社報導，川普昨天在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，提議美國「接管加薩」，並在將巴勒斯坦人安置到其他地方後，將當地打造成「中東的蔚藍海岸」。

這一提議引起國際社會譴責，以及部分共和黨議員反對，儘管他們對川普的諸多倡議大體上予以支持，例如暫停對外援助和裁減數千名聯邦政府職員。

持懷疑態度的議員表示，他們仍然支持以兩國方案解決以巴衝突，這一直是美國外交政策的基石。有些人也拒絕使用美國納稅人資金的想法，或派美軍前往遭到戰火摧殘超過一年的地區。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）在社群平台X發文表示：「我以為我們投票支持美國優先。我們沒理由考慮再次進行占領，浪擲我們的金錢，讓我們的士兵流血。」

在國會中，共和黨對民主黨只有微弱優勢，民主黨則完全拒絕這一提議。民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）對微軟國家廣播公司（MSNBC）表示：「那就是種族清洗，換湯不換藥。」

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共和黨參議員莫蘭（Jerry Moran）表示，兩國方案的理念不能輕易放棄。他告訴記者：「這不是可以單方面決定的事情。」

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）稱讚這項計畫是「大膽、果斷的行動，旨在嘗試確保那個地區的和平」。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1140206