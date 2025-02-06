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川普接管加薩計畫挨轟 聯合國警告：勿種族清洗

2025/2/6 09:21
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普提議接管加薩（Gaza）引發國際間強烈不滿，聯合國更出言告誡別在巴勒斯坦施行「種族清洗」，川普政府今天似乎對他的提議有所退卻。

法新社報導，面對巴勒斯坦人、阿拉伯各國政府和世界領袖排山倒海的批評聲浪，川普的國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，任何轉移加薩人民的行動都是暫時性的，白宮也強調美國並未承諾派駐美軍到當地。

然而川普卻堅稱「人人都愛」這項計畫；他在與來訪的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行的白宮記者會上宣布這項計畫時，現場一片譁然。

川普昨天宣布：「美國將接管加薩走廊（Gaza Strip），我們會加以整頓。我們會擁有它。」不過並未詳細提及美國要如何將超過200萬名巴勒斯坦人移至他處，或如何掌控這片飽受摧殘的地區。

盧比歐稱這個構想「並非出於敵意」，而是「慷慨的舉動，也就是提供重建，並負責重建工作」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後來表示，華府不會資助加薩的重建工作。美國盟友以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩交戰已逾15個月。

李威特指出，美國的參與「並不代表會部署地面部隊」，也不代表「美國納稅人將為此埋單」。

聯合國告誡美方不要在加薩進行種族清洗。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對處理巴勒斯坦人民權益的聯合國委員會發表演說時表示：「巴勒斯坦人民不可剝奪的權利，最根本的就是擁有作為人類在自己土地上生活的權利。」

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在預覽古特瑞斯的談話內容時告訴記者：「任何強制人民遷移的行為，都等同於種族清洗。」

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表示，任何強制巴勒斯坦人遷移的行為都令人無法接受。

根據法國總統辦公室發布的聲明，這兩位領袖指出：「這會嚴重違反國際法，是兩國方案的一大阻礙，也是破壞埃及和約旦穩定的一大因素。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140206

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