慕尼黑安全會議將登場 川普俄烏止戰方略屆時端出

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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實，他將與會下週的慕尼黑安全會議（MSC），屆時會闡述川普結束俄烏戰爭的目標與和平計畫。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，凱洛格期待在國際安全政策年度論壇的慕尼黑安全會議發表談話，並討論「川普所欲結束代價高昂、血腥的俄烏戰爭」。

凱洛格於4日社群媒體X貼文時還說，屆時也打算與「已準備好與我方合作的美國盟友們」會談。

本屆慕尼黑安全會議訂於2月14到16日舉行。自從凱洛格宣布要在會中發表談話後，外界就揣測他會揭櫫川普的俄烏止戰方案；彭博（Bloomberg News）5日引述不願具名人士透露，凱洛格會在慕尼黑安全會議期間呈現川普的和平計畫。

凱洛格上週表示，川普已有套能在幾個月內結束俄烏戰爭的「完整」方略；這番話時值各方幕後穿梭、秘密談判，希望讓這場即將屆滿3年的戰事落幕。

凱洛格和其他官員暗示已有一套方案實現川普盟友們所謂「以實力為後盾的和平」，內容包含「凍結衝突」－讓雙方保持目前在烏克蘭領土的實際控制線，不再進行軍事行動，另也會向烏克蘭提供安全保證，只是內容尚不具體。

克里姆林宮方面5日宣布增加與美方接觸，以推動解決戰爭。雖然俄國總統蒲亭以烏克蘭總統澤倫斯基去年任期已滿卻不舉行選舉為由拒與對方會談，但克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方準備與澤倫斯基接觸。

烏克蘭在俄國入侵後執行戒嚴，因此無法籌辦總統或國會選舉。

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凱洛格日前告訴路透社，若烏克蘭未來幾個月與俄羅斯達成停火協議，美國希望烏克蘭在年底前舉行大選。他認為烏克蘭「需完成」總統及國會選舉，還說大多數民主國家即使在戰時仍會舉行大選。

另按凱洛格的說法，美國不光向莫斯科施壓，也考慮一併施壓基輔，好讓雙方都上談判桌，如想讓戰爭圓滿協商出解決之道，基輔和莫斯科都必須作出讓步。（譯者：陳亦偉）1140206